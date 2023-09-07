Bir restoranda gerçekleşen olayda, Kamil E.'nin sevgilisi Nuray A. (37) ile eski eşi Selma A. (36) arasında başlayan tartışma, hızla tırmandı. İki kadın arasındaki sözlü çatışma, kısa sürede fiziksel bir olaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Nuray A., sevgilisi Kamil E.'yi (41) restorana çağırdı. Kamil E., sevgilisi Nuray A.'nın yardım talebi üzerine hızla olay yerine geldi. Ancak gelir gelmez, Selma A.'ya yönelik şiddet içeren bir saldırıda bulundu. Selma A., Kamil E.'nin yumruk darbeleriyle bayıldı.

Olayın ardından, polis ve sağlık ekipleri, restoranın bulunduğu adrese yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Selma A.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Bu sırada Kamil E. gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü.

Ancak şaşırtıcı bir şekilde, Kamil E.'nin polis merkezinde verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi. Selma A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.