Araba sahibi olmayı isteyen birçok kişi, taşıt kredisi faiz oranlarına odaklanmış durumda. Ekonomideki gelişmeler ışığında, gözler yarın yapılacak Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısına çevrilmişken, kredilerde de bir hareketlilik söz konusu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, taşıt kredisi faiz oranlarında bu hafta yeni bir indirim yapıldı. Geçen hafta yüzde 3,45 olan faiz oranları, bu hafta yüzde 3 seviyesine düşmüş durumda.

Buna göre kredi geri ödeme tablolarında da değişiklik yaşandı.

250 bin TL taşıt kredisi için vadeye göre son ödeme tabloları şu şekilde oldu:

250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 12 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3,10

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 26 bin 684 TL

Toplam geri ödeme: 321 bin 650 TL

250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 24 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3,10

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 16 bin 447 TL

Toplam geri ödeme: 396 bin 168 TL

250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 36 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 13 bin 39 TL

Toplam geri ödeme: 470 bin 849 TL

250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 48 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 11 bin 598 TL

Toplam geri ödeme: 558 bin 174 TL

Diğer bankalarda ise faiz vadelere farklı faiz oranları uygulanabiliyor.