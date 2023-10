Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından hem nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine hem de dijital becerilere sahip genç istihdamın arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ‘Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE) Ankara'da gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından hem nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine hem de dijital becerilere sahip genç istihdamın arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen ‘Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE) Ankara'da gerçekleşti. Konferansın açılış konuşmalarını Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı İbrahim Demir, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe yaptı.

"BTIE bizim için sıradan bir etkinlik değil, eğitimin kalitesini belirleyen ona yön veren bir etkinlik” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe şunlara değindi: “Bilişimin ışığı aydınlanmanın ışığına dönüşsün diyerek ODTÜ Gençlik Grubu ve MEB ortaklaşa 1998'de bu etkinliğe başladık. Her yıl üzerine bir şeyler katarak bu etkinliğe devam ettik. Bir tarafta öğrenciler, bir tarafta konun uzmanları olunca bilişim ve eğitimin bir araya gelmesindeki sorunlu alanları tespit eden bir etkinliğe dönüştü BTIE. Burada bir de içerik üretme konusuna değinmeden geçemeyeceğim.

TBD'nin koordinasyonu ve MEB'in desteğiyle içerik üreten firmalarla buluşarak içerik üretme laboratuvarları kuruldu ve önemli adımlar atıldı. Tüm bunlar daha genç ve dinamik bilişimi ışığında yetişen gençlere ulaşmak için elbette. 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde 22 milyonun üzerinde genç yaşıyor. Bu rakam Türkiye’nin genç nüfusa sahip olmasına rağmen yaşlandığının bir göstergesi. Buradan hareketle Yunus Emre’nin bir dizesini paylaşmak istiyorum: Nasıl yaşar isen öyle ölürsün, bugünkü günündür yarınki günün. Yunus gibi bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Geleceğimizi şekillendirirken gelenekselden dijitale yaptığımız bu yolculukta, her şeyin her zamankinden daha hızlı değiştiğini ve her şeyin her zamankinden daha fazla başkalaştığının farkında olarak davranmalıyız. "