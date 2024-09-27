Tekirdağ Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Selcan Hamşioğlu, Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, ilçelerin belediye başkanları, il genelinde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ile oda ve borsa başkanları katıldı.

Toplantıda Tekirdağ’ın oda ve borsalarının ortak sorunları ve çözüm önerileri, yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda Tekirdağ il genelinde sürdürülen okul inşaatlarının tamamlanması, mavi yaka eğitim merkezlerinin artırılması, üniversite kampüslerinin gelişimi ve yeni vakıf üniversitesi için çalışmalara başlanması, personel eksikliği kaynaklı sorunlar, altyapı ve ulaşım sorunları, Tekirdağ’ın gelişimi için şehrin tamamının katkıda bulunacağı, sahipleneceği, destek vereceği yol gösterici Tekirdağ master planın birlikte hazırlanması, bölgenin ileri teknoloji ürünleri için teşvik bölgesi haline gelmesi gibi konular ele alınarak değerlendirildi ve çözüm önerileri sunuldu.