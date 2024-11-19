Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 386 litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi’nde bir evde kaçak ve sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda, 251 litre fermente rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 135 litre el yapımı şarap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 17 fişek ele geçirildi. Şüpheli N.V., kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonel çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.