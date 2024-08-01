Tekirdağ’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. toplantısı, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tekirdağ genelinde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, bağımlılığın önlenmesi, tedavi süreçleri ve rehabilitasyon hizmetleri konusundaki gelişmeler ve sonuçlar paylaşıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede etkili yöntemler, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar konusunda kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi.