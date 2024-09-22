Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tekirdağ Fest etkinliği, hız tutkunlarını ve otomobil meraklılarını bir araya getirdi. Modifiye araçların sergilendiği ve nefes kesen drift gösterilerinin yapıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Sahil dolgu alanında Tekirdağ Motor Sporları Derneği’nin organize ettiği festivale, birbirinden farklı modifiye araçlar katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen bu etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Drift şovları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, festival alanında araçların güçlü ses sistemleri de dikkat çekti. Vatandaşlar, ses denemeleri için araçların içine binerek yüksek desibeli deneyimleme şansı buldu.

Festivalde, sadece drift değil, güzellik ve desibel yarışmaları da düzenlendi. Özel olarak tasarlanan ve modifiye edilen araçlar arasında yapılan yarışmada dereceye giren araç sahiplerine ödüller verildi. Yüksek sesli araçların performansı ve araçların göz alıcı tasarımları, ziyaretçileri büyüledi.