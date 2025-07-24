Tekirdağ’da 2025 yılı haziran ayında 2 bin 664 konut satışı gerçekleşti. Bunların bin 37’si ilk el, bin 627’si ise ikinci el satışlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 107 bin 723’e ulaştı. En çok konut satışı yapılan iller İstanbul 17 bin 656, Ankara 9 bin 428 ve İzmir 5 bin 987 olurken, en az satış ise Ardahan 38, Bayburt 62 ve Hakkari 81 illerinde gerçekleşti.

Tekirdağ’da ise toplam 2 bin 664 konut satışı yapılırken, bu satışların 488’i ipotekli, 2 bin 176’sı ise diğer satış türleri kapsamında gerçekleşti. İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 112,6 artış göstererek 14 bin 484’e çıktı. Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 13,4 olarak ölçüldü.

Haziran ayında Tekirdağ’da yapılan 2 bin 664 konut satışının bin 37’si ilk satış, bin 627’si ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde de ilk satışların toplam içindeki payı yüzde 31,2, ikinci el satışların payı ise yüzde 68,8 olarak açıklandı.

Konut piyasasında özellikle ikinci el satışlardaki hareketlilik dikkat çekerken, ipotekli satışlardaki artış da finansmana erişimin etkisini ortaya koydu.