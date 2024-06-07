Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Tekirdağ’da yaşanan aşırı sıcaklıklar nedeniyle çiftçiler yağmur duasına çıktı. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi’nde yapılan yağmur duasına Çerkezköy ve Kapaklı ilçesinden çok sayıda çiftçi katıldı.

Tekirdağ’da son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle çiftçiler yağmur duası gerçekleştirdi. Bahçeağıl Mahallesi’nde gerçekleştirilen yağmur duasına çok sayıda çiftçi katıldı. Bahçeağıl Cami İmamı Hüseyin Kılıç tarafından gerçekleştirilen duada, çiftçiler yağmur için ellerini semaya açtı. Çerkezköy Ziraat Odası Başkanı M. Ali Çolakoğlu, yağmur yağmaması halinde ürünlerin zarar göreceğini ve verimin de düşük olacağını ifade ederek; “Geçtiğimiz hafta farklı bir mahallemizde gerçekleştirdiğimiz yağmur duasını bu hafta da Bahçeağıl Mahallemizde gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin ürünlerinin daha verimli olabilmesi için bir an önce yağmur yağmasını bekliyoruz. Trakya’nın bereketli topraklarında daha verimli ayçiçeği hasadı alabilmek için yağmura ihtiyacımız var. İnşallah kısa sürede yağmur yağar ve çiftçimiz için umut verici bir hasat dönemi geçer” dedi.

Kadınlar da katıldı

Kadınların da yoğun ilgi gösterdiği yağmur duasında Filistinliler de unutulmazken, İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmün sona etmesi için dua edildi. Yağmur duası programı, yapılan ikramların ardından sona erdi.