15. Leo Kliesen

Leo ilk görünümünü Tekken 6’da yaptı ve dizinin en iyi savaşçılarından biri olmaya devam etti. Dış görünüşünün ne ifade edebileceğine rağmen, oldukça yumruk atabilir ve doğru ellerdeyken kesinlikle yıkıcı olabilir.

İlk kez video oyunlarında Virtua Fighter’dan Akira Yuki tarafından popüler hale getirilen Bajiquan dövüş sanatları tarzını kullanarak savaşır. Seride bu tarzı kullanan başka dövüşçüler olsa da, onu diğer dövüş tarzlarıyla karıştırmayan tek kişi Leo – onu biraz benzersiz kılıyor.

14. Ling Xiaoyu

Tekken 7, Xiaoyu’nun ana hat Tekken oyununda beşinci görünümünü belirledi, ancak belki de gerçekten uygulanabilir bir seçenek gibi hissettiği ilk oydu. Bir karakter olarak yaşlandıkça ve olgunlaştıkça, dövüş tarzı da hiç bu kadar net bir şekilde tanımlanmadığı noktaya geldi.

Emrinde bazı güzel kombinasyonlar ve onları hazırlayacak birkaç farklı fırlatıcı var. İyi menzilli ve orta dürtmeli dövüşçüler onun için hayatı zorlaştırabilir, ancak dolabında hala kendine yetecek kadar fazlası var. Hareketinin akışkanlığı bazen seyretmek için bir zevk olabilir ve hikayesi de oldukça ilginçtir.

13. Sergei Dragunov

Dragunov ilk görünümünü Tekken 5’in Dark Evolution güncellemesinde yaptı ve o zamandan beri her ana hat Tekken oyununda yer aldı. İnanılmaz derecede saldırgan dövüş stili ve ham gücü sayesinde, oynadığı oyunların her birinde göze çarpan dövüşçülerden biri oldu.

İWR2 hareketi, oyundaki en iyilerden biridir ve onu karşı karşıya gelmesi için inanılmaz derecede sinir bozucu bir savaşçı haline getirebilir. Ayrıca bazı büyük alçak ve dürtmelere sahiptir ve temkinli bir oyuncunun elinde, hücum oyuncusundakinden daha faydalıdır. Bu çok yönlülük, onu oyuncu kitlesi arasında inanılmaz derecede popüler kılıyor.

12. King

King muhtemelen Tekken serisinin en havalı geçmişlerinden birine sahip, ki bu, Mishima ailesinin tuhaflığı göz önüne alındığında, gerçekten bir şeyler söylüyor. Akıl hocası, bir yetimhane inşa etme hayalini gerçekleştirmek için para toplamak için Meksikalı bir güreşçi gibi giyinen alkolik bir rahipti ve kendisi de bu hayali canlı tutmak için aynısını yapıyor.

Motifler bir yana, aynı zamanda Tekken’deki en iyi savaşçılardan biri. Bazı güçlü temel cezaları ve birçok seçenek sunan hoş bir kombinasyon yelpazesi var. Yeni başlayan birinin elinde oldukça ortalama olabilir, ancak ne yaptığını bilen birinin elinde şaşırtıcı derecede etkili.

11. Paul Phoenix

Paul, her ana hat Tekken oyununda ortaya çıkan bir avuç savaşçıdan biri ve bunun için çok iyi bir neden var. Yeni başlayanlar için mükemmel kılan, kullanımı kolay bir hareket setine sahip klasik bir dövüşçü tipidir. Birçoğu onu bu nedenle ucuz bir dövüşçü olarak görüyor, ama herkes bir yerden başlamalı, değil mi?

Paul ile sonuç almak çok fazla beceri gerektirmeyebilir, ancak bu onun dövüş stilinde derinlik eksikliği olduğu anlamına gelmez. Basit bir idam, noob’ları ezmeyi önemsiz bir görev haline getirebilir, ancak ondan en iyi şekilde yararlanmak, harika zamanlama ve güçlü ve zayıf yönlerinin gerçekte nerede yattığını iyi bir şekilde anlamayı gerektirecektir.

10. Lei Wulong

Oyuna geç eklenen Lei Wulong, Tekken 7’de boşanmış bir baba gibi nafaka ödemek zorunda kalmasına rağmen her zamanki hücumunu masaya getirdi. Lei’nin en büyük avantajı rakibini ayaklarından silip süpürme yeteneğiydi.

Bu, oyuncunun topraklanmış bir rakibinden yararlanmasına ve Lei’nin kombo setine başlamasına olanak tanır; çoğu, dövüşçüyü havada defalarca fırlatmayı içerir. Hikaye cephesinde, Lei’nin Tekken 7’de parlayacak hiçbir şeyi yoktu ve yeni seslendirme sanatçısı o kadar da iyi değildi. Ama onu dövüşçünüz olarak seçmek size asla hafife alınamayacak kadar kapsamlı bir saldırıya neden olur.

9. Bryan Fury

Bryan’ın senaryo modu her zamanki gibi ilgi çekmiyor ama bu sefer gerçekten harika yeni bir görünümle geri dönüyor. Bu engelsiz görünümü ile devam etmek için Bryan’ın hücumu, yumruklarını nasıl spam yapacağınızı öğrenirseniz savaşları kazanabileceğiniz noktaya kadar büyük ölçüde artırıldı.

Bryan’ın yumrukları yuvarlanmaya başladığında, topyekün bir baraj olduğu için neredeyse zaferi garanti edebilirsiniz. Bryan’ı ayaklarından silip atabilirseniz buna karşı koyabilirsiniz, ancak sizin hareketiniz sizi kazanan yapacak olan yumruk atma barajına odaklanmak olmalıdır. Ne yazık ki oyun onun hikayesini yeterince ilginç yapmıyor.

8. Hwoarang

Hwoarang, Tekken 7’de Bryan’ın tekme karşılığıdır. Önceki oyunlarda olduğu gibi, rakibinize doğru bir tekme yağmuru salmak için Hwoarang’ı kullanabilirsiniz. Bryan’dan daha iyi yaptığı şey, rakiplerini havaya fırlatma yeteneğidir.

Hwoarang’ın hücumu, uzun bir süre boyunca yere düşmesine izin vermeden, havada zıplamanıza ve rakibinize saldırmaya devam etmenize olanak tanır. Kombolarda ustalaşamazsanız, vuruşlarına spam bile gönderebilirsiniz. Hwoarang, Jin’i sadece bir kez kovalamaktan başka bir şey yaptığı için bu oyunun hikayesinde biraz daha ilginç hale getirildi, ancak yine de kurallara uygun değildi.

7. Steve Fox

Steve’in senaryosu, bu sefer annesi Nina’nın kimliğini bulmaya odaklandığından adalet yerine getirildi. Bunun dışında, Steve bir kez daha tecrübeli oyuncuların rakiplerini kör etmek için kullanabilecekleri sessiz silahtır.

Tekme atmadığı için kendini kapatabilirsin ama bu senin hatan çünkü birçok durumda saldırılardan kaçma yeteneği çok önemli. Saldırıları spam yapmaktan hoşlanan insanlar, Steve’in hamlelerine karşı saldırılarla donatıldığından, kaçışına bir yanıt alamayacak. Yine de sıradan oyuncular alışmak için biraz zaman harcadığı için Steve’i seçmek istemeyebilir.

6. Nina Williams

Nina her zaman Williams’ın daha ilginç kardeşi olmuştur ve Tekken 7’de bunu ilginç bir olay örgüsüne sahip olarak ilerletmektedir. Nina, sizin istediğiniz şekilde geliştirmese de, diğerlerine kıyasla hikayesinde hâlâ biraz çeşitlilik sunuyor.

Dövüş cephesinde, Nina’nın ana saldırısı, rakibini ekranın kenarına itmek için kombosunu kullanabileceği yer olmalı; Bu, onlar aşağıdayken onlara doğru koşmanıza ve rakibinizi aldatmaya devam etmek için Nina’nın esnekliğini kullanmanıza olanak tanır. Nina’nın hareketleri aslında bir model ortaya koymuyor, bu da öngörülemez olmak istiyorsanız harikadır.

5. Marshall Law

Law, hamle setlerinde çok fazla çeşitlilik sunmuyor, ancak savaşlarınızda belirleyici faktör olacak bu hamlelerde getirdiği güç. Law’un hikayesi bir kez daha ciddi bir işten çok bir şaka, ancak Paul Phoenix ile olan kimyası hala eğleneceğiniz anlamına geliyor.

Law’un başlangıç hücumu, rakibini havaya fırlatmak ve bu hareketi kalbinizin içeriğine göre tekrarlamaktır. Bu engellenebilirken, bu savunmayı kırmak için Law’un aşağıya doğru vuran yumrukunu kullanırsınız ve ardından Law’un son derece güçlü vuruşlarıyla rakibinize saldırmaya devam edersiniz.

4. Akuma

Capcom, Akuma’nın Tekken karakterlerine kıyasla öne çıkmasını istedi ve onu tartışmasız en güçlü karakter yaptı. En az hasarla güçlü saldırılar yapabilme yeteneği, kendi güçlü hücumuna katkıda bulunan şeydir.

Çok hızlı olmasa da, saldırıları kesinlikle çok iyi atlatabilir. Akuma’yı yuvarladığınız anda rakibiniz, Akuma’nın verdiği ağır hasarlara karşı koymak için iyileşemez. Akuma aynı zamanda Tekken 7’nin hikayesiyle alakalı olan az sayıdaki karakterden biridir; bu onu, hikayeyi daha iyi anlamak için seçmek isteyeceğiniz bir karakter yapar. Çok tecrübeli değilseniz ve güçle zafere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle en iyi seçeneklerinizden biridir.

3. Heihachi Mishima

Tekken 5 ve Tekken 6’da Heihachi’nin önemini görmezden geldikten ve onu bir komedi gösterisi yaptıktan sonra, Tekken 7 nihayet Heihachi’yi ana karakter olarak yerleştirerek onu tekrar alakalı hale getirdi. Senaryo harekatını oynamak ve Mishima klanının sırlarını açığa çıkarmak için seçeceğiniz kişi o olacak; yani sonuçta, en fazla gelişmeye sahip olan o.

Dövüş yeteneği düşünüldüğünde, Heihachi çok yönlü değil, aynı zamanda gelişmiş yeteneklerinden dolayı bir sallantıya da sahip. İlk atışı yapmanın en iyi yolu, Heihachi’nin kafa vuruşunu kullanmak veya rakibinizi Heihachi’nin yumruk kombosuyla uzağa fırlatmaktır.

2. Kazuya Mishima

Tekken 7’nin diğer ana karakteri Kazuya, Heihachi’ye kıyasla her zaman daha fazla çeşitlilik sundu. En büyük hamlesi, rakibi devirmekle kalmayıp aynı zamanda havaya fırlatan döngü vuruşları olmalıdır.

Kazuya’nın hareketleri, Heihachi ve Akuma’nınki kadar güçlü, yumruklarını da ölümcül yapıyor. Kazuya, hikaye modundaki düşman, bu yüzden ona yakın olacaksınız. Bu aynı zamanda Kazuya’yı hikayede somut bir şeyler sunan az sayıdaki karakterden biri yapar. Kazuya, Tekken oyuncularının eski favorilerindendir, bu yüzden hamleleri çoğu zaman evinde gibi hissedecek.

1. Jin Kazama

Jin Kazama, sırasıyla Tekken 6 ve Tekken 7’de kötü adam ve nihayet anti-kahramana dönüşmeden önce Tekken 3’ten Tekken 5’e oyunların kahramanıydı. Tekken 7 onu destekleyici bir karakter yaparken, en çok o hikayenin içindeyken yatırım yapacaksınız.

Jin’in hücumu en gelişmiş olanıdır; yaratıcılar, hamlelerinin ana karaktere aitmiş gibi hissetmesini açıkça istediler. Jin, kombolarını Jin’in yumruklarıyla şiddetli bir şekilde dayak atmak için kullanabileceğiniz veya rakibinizin etrafından vurmak için çok çeşitli vuruşlarını kullanabileceğiniz için eksiksiz bir pakettir. Daha da tatlı hale getirmek, tam bir kusursuz zaferi serbest bırakmak için hem yumruklarınızı hem de tekmelerinizi kullanabilmenizdir.