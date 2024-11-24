Dünyada ilk 5’e giren Türk tekne ve yat sektörü, küresel ekonominin daralma yaşadığı dönemde de var gücüyle çalışıyor.

Tekne, yat ve hizmetleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışı fuarlar, tekne ve yat sektörünün büyümesinde başrolü oynuyor. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, tekneler, Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarında 14 Aralık’ta görücüye çıkacak. Tekne ve motoryatlar 9 gün boyunca İstanbul’un ulaşım merkezi Yenikapı’ya demirleyecek. Yaklaşık 15 ülkeden 350 yabancı ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarın, Türk tekne ve motoryat sektörüne en az 550 milyon dolarlık katkı sunması bekleniyor.

Yenikapı Boat Show CEO’su Murat Arslan, “Son 20 yılda üretim ve tasarım anlamında dünyada ilk 5’e giren Türk tekne ve yat sektörü, küresel ekonominin daralma yaşadığı dönemde de sürdürülebilir olmak adına var gücüyle çalışıyor. Fakat sektör olarak son yıllarda her fırsatta ifade etmeye çalıştığımız barınma sorunu devam ediyor. Güney Ege’ye ve Akdeniz’in doğusuna en az beş yeni marina yatırımı daha elzem hale geldi. Daha fazla tekne turistini ülkemize çekmemiz gerekiyor. Motoryat tamir-bakımlarından elde edilecek döviz cinsinden gelirler de sektöre ivme kazandırır. Sektöre en az 550 milyon dolarlık katkı sunmasını bekliyoruz” dedi.