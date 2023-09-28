Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’in İzmir etabı, başladı. Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen ve 1 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek Teknofest’te, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) kurduğu stant yoğun ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - Teknolojiye ve havacılık sektörüne gönül verenlerin heyecanla beklediği Teknofest’in İzmir etabı, Çiğli Havalimanı’nda başladı.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivaliolarak; 2018’den bu yana düzenlenen ve bu yıl ‘Sen Geleceksin Diye’ sloganıyla sektörün ve gençlerin ilgisini üzerine toplayan Teknofest’inİzmir etabı, 1 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Haftalar öncesinden festival hazırlıklarına başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) kurduğu standavatandaşlar yoğun ilgi gösterirken; resmi açılış töreninde,DEÜ Konservatuarı’nınTeknofestMarşı, Efem, Memleketim ve İzmir'in Kavakları eserlerini yorumladığı senfoni dinletisi dekatılımcılardan tam not aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ileDEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katıldığı programda, İzmir protokolü, üniversite rektörleri, paydaş kurumlar ve vatandaşlar katıldılar.

Açılış programında bir konuşma yapan ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle dünyaya örnek olduğuna dikkat çeken T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Gençlerimiz, sanayiyi yüksek teknoloji ile harmanlayarak yeni iş kolları oluşturuyor. Teknofest’te el ele vererek; fikir, proje ve hayallerimizi paylaşarak; daha yükseklere ulaşmamız mümkün. İnsanlık için birlikte, geleceği şekillendirenler olalım. Her zaman yanınızdayız. Gönüllülerimize, paydaşlarımıza ve aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Daha güçlüyüz. Birlikte tam bağımsız ve müreffeh Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ

Festival boyunca birçok rekorun kırılacağına inandıklarını ifade eden Rektör Hotar, “Gerek katılım gerekse düzenlenecek etkinlik, yarışma ve programlar noktasında birçok rekorun kırılacağını düşünüyoruz. Burada, özellikle ülkemizin yetiştirdiği nitelikli insan gücünün ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu çok önemli çünkü havacılık ve uzay sanayine yönelik her adım, derinlemesine bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Bu noktada üniversitelerin, eğitim kurumlarının, üniversite-sanayi işbirliklerinin, Ar-Ge faaliyetlerinin rolü daha da artıyor. Küresel rekabetin yoğun olduğu bir alanda, hazırlıklı olmak öncelikle insana yatırım yapmayı gerektiriyor. Bu konuda araştırma üniversitesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dün düzenlediğimiz; T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katıldığıprogramda ise bu noktadaki gayretlerimizi kamuoyu ile paylaşmanın gururunu taşıyoruz” ifadesinde bulundu.

STANDA YOĞUN İLGİ

DEÜ’de hazırlanan çeşitli projelere yer verilen; Aktif Dinlenme Standı’nın kurulduğu ve ikramlarda bulunulduğu standa, ilk gün üniversite öğrencileri ve vatandaşlar dayoğun ilgi gösterdi. Milletvekilleri, rektörler ve bilim insanlarının da ziyaret ettiği stantta ayrıca; DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından Teknofest ziyaretçileri için özel hazırlanan kurabiyeler de vatandaşlara dağıtıldı.