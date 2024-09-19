Türkiye’nin ileri teknolojili yatırım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOSAB öncülüğünde, ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ modeliyle kurulacak olan Lojistik Park projesinde ilk grup payların TEKNOSAB ve BTSO üyesi yatırımcılara ihraç süreçleri ile ilgili hesap açım işlemleri başladı.

Türkiye’nin yüksek teknoloji odaklı ilk üretim merkezi TEKNOSAB’da kurulacak Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu GSYF modeliyle hayata geçiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan ve ilk grup payların ihraç süreçleri ile ilgili hesap açım işlemleri başlayan fonda ilk grup katılım paylarını alacak olan TEKNOSAB ve BTSO üyesi yatırımcılar TEKNOSAB Lojistik Park projesine ortak olarak projenin değer artışı ve kira gelirleri başta olmak üzere tüm avantajlarından faydalanabilecek.

Güney Marmara’nın en büyük ve kapsamlı lojistik merkezlerinden birisi olacak proje lojistik sektörünün gelişimine de katkı sağlayacak. Aynı zamanda uluslararası standartlarda çözümler üretecek TEKNOSAB Lojistik Park, lojistik alanda sunacağı hizmet çeşitliliği ve kalitesi ile global bir marka olma hedefi taşımaktadır. Depo, antrepo, e-ticarete yönelik akıllı depo, soğuk hava depoları ve data center alanları ile TEKNOSAB Lojistik Park projesi toplam 262 bin metrekarelik kullanılabilir alanı ile tüm sektör ve teknolojilere modern çözümler üretmektedir. Proje kapsamında çatılarda uygulanacak güneş enerji santralleri ile yüksek enerji ihtiyacı olan depolama alanlarına çevreci çözüm üreterek hizmet alan firmaların global pazarlardaki rekabet güçlerine katkı sağlayan Lojistik Park, sürdürülebilir bir merkez olarak ön plana çıkmaktadır.

TEKNOSAB Lojistik Park Bandırma ve Gemlik limanlarına demiryolu, İstanbul-İzmir otoyoluna karayolu bağlantısı ile ulusal ve uluslararası pazarlara hızlı, etkin ve verimli ulaşımın en önemli adreslerinden biri olacaktır. Projede hayata geçirilecek gümrük sahası, TIR ve treyler park yerleri, sosyal tesis ve yeşil alanları, konaklama tesisleri ile uçtan uca çözüm üreten örnek bir proje olarak kesintisiz ve kaliteli hizmet sunulmaktadır.

TEKNOSAB Lojistik Park’a yatırım yapan tüzel ve gerçek kişiler çeşitli vergi avantajlarından da faydalanmanın yanı sıra yeni ekonominin en önemli enstrümanlarından olan girişim sermayesi yatırım fonu ile global aktörlerin kullandığı iş modellerini uygulayarak değişime ve dönüşüme uyum sağlayacaktır.

Proje detaylarına ve başvuru süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler, www.teknosablojistikpark.com uzantılı web sitesinde de yer alıyor.