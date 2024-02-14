11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nın altıncı gününde Türk sporcular olimpik puan da veren büyük bayanlar kategorisinde 2’si altın 7 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı ve 14 Şubat’ta sona erecek turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 8 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak toplam 7 madalya kazandı. Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Emine Gögebakan (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg)

Gümüş: Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kg)

Bronz: Fatma Keleş (46 kg), Aleyna Demir (49 kg), Şahsenem Bağator (62 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg)

Turnuvanın son gününde büyük erkeklerde müsabakalar yapılacak.