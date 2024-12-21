Yapılan değişiklikle birlikte, cep telefonlarında fiyat sınırlarına göre 3 ay taksit uygulaması getirilirken, otomobil alımlarında ise fatura bedeline göre 12 ila 48 ay arasında değişen taksitler uygulanacak. Bu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Cep telefonlarında 3 ay vade sınırlaması

Yeni yönetmelik doğrultusunda, fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan yenilenmiş cep telefonlarında ve 20 bin TL'yi aşan diğer cep telefonlarında taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme, yüksek fiyatlı telefon almayı düşünen tüketicilerin ödeme planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Otomobil alımlarında fiyat bazlı taksit planı

Otomobil alımlarında ise taksit süreleri, aracın fatura değerine göre değişiyor:

- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit

- 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit

- 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit

- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit

- 2 milyon TL'nin üzerindeki araçlar: Taksit yapılamayacak

Bu değişiklik, uzun vadeli ödeme planlarının zorlaşmasına neden olabilir ve taşıt alımında farklı tüketici tercihleri yaratabilir.

Yürürlüğe giren düzenleme

Yeni düzenleme, Ticaret Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bakanlık, bu adımlarla ekonomik dengeyi sağlama ve borçlanmayı kontrol altına almayı amaçlıyor. Tüketici harcamaları üzerindeki etkisi ise önümüzdeki dönemde netleşecek.