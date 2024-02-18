Uludağ’ın zirvesi hafta sonu yoğunluğu yaşarken, bir birinden ilginç olaylar da meydana geliyor. Arkadaşıyla birlikte telesiyeje binen genç, korkunca inmek istedi. Kararsızlığı sonucu havada asılı alan genci, çalışanlar kurtardı.

Kayak turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da hafta sonları, iğne atsan yere düşmeyecek noktaya geliyor. Otellerde konaklayanlar, günü birlik turlar ile gelenler ve kendi imkanlarıyla zirve çıkanlarda bunlara eklenince, pistlerde adım atacak yer kalmıyor. Arkadaşını Uludağ’ın zirvesine telesiyejle çıkmak isteyen genç, fikrinden vazgeçince olanlar oldu. Telesiyejin hareket etmesiyle heyecanlanıp korkan genç, inmek istedi. İnmek istemesiyle birlikte boşluğa gelen telesiyejde asılı kalan genç, ne yapacağını şaşırdı.

Kısa süreliğine telesiyeji durduran çalışanlar, genci kurtarmak için geriye doğru hareket ettirmeye çalıştı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, asılı kalan genç, çalışanların da yardımı ile filenin üzerine indi.

Vatandaşlar tarafından büyük sevinç yaşandığı anlar, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA