Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon başı temsilci seminerinde yaptığı konuşmada, “Daha yüksek kalitede, rekabeti yüksek bir sezon yaşayacağımızı düşünüyoruz. Rekabet çok olunca tabii ki stres de daha çok olacak. Sizler de stresli ortamlarda, stresi yumuşatmanız gerekiyor” dedi.

1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen TFF Temsilci Semineri’nde bugün ilk olarak Temsilci İşleri Koordinatörü Baki Şahin tarafından ‘Talimat Değişiklikleri’ konusu temsilcilere aktarıldı. Açılış programının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken, Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş konuşma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda büyük oranda başarı sağladıklarını belirten Özsavaş, “Tüm paydaşlarımızla koordinasyon içerisinde müsabakanın tüm süreçlerinde olaylara hakimiyet sağladık. Özellikle usulsüz giriş ve merdiven boşlukları konusunda büyük oradan başarı sağladık. Görevlendirdiğimiz temsilcilerin sorunları, öngörü ve çözümü noktasında ilgili kurul görevlileriyle iş birliği yapmasını sağladık. Ancak bir elin parmağı sayıda da olsa maçlarda küfürlü tezahürat konusunda zaman zaman eleştiri aldık. Bu konuda bir takım yeni tedbirler aldık. Çalışmalarla tam başarı elde etmek ilk hedeflerimizden biri olacak. Kulüplerimize de seyircilerin eğitimi, motive ve teşvik edilmesi konularında sorumluluklarını daha etkin şekilde yerine getirmeleri düşüncesindeyim” diye konuştu.

Büyükekşi: “Camiamızın tüm fertlerine büyük görevler düşüyor”

Seminere katılım sağlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, temsilcilere yaptığı konuşmada, “Adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışıyla tüm kurullarımızla birlikte Türk futbolunu hizmet etmek için göreve geldik. Önemli olan burada, Türk futbolunun marka değerini yükseltebilmek. Her şey bunun altında yatıyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte, futbol maçlarının eğlenceli ve güzel olarak tüm vatandaşlarımıza izletebilmek. Amaç kavga, dövüş olmadan, kadınların, çocukların, gençlerin hep bir arada futbolun en güzel yanlarını görebilmelerini sağlamak için hep birlikte hizmet edebilmemiz. Camiamızın tüm fertlerine büyük görevler düşüyor. Özellikle sizler en önemli etkenlerden birisiniz. Özellikle yaptığınız çalışmayla TFF’yi temsil ediyorsunuz. Karşılaşmalarda hem stat içinde hem stat dışında müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası yaptığınız çalışmalar, organizasyonlara takip etmeniz, işleyişi kontrol etmeniz bizim açımızdan son derece önemli. Birlik olursak birçok sıkıntıyı, problemi çok daha kolay aşarız. Biz özellikle uygulamaları belirlerken UEFA kriterlerine bakarak belirledik” ifadelerini kullandı.

“Rekabeti yüksek bir sezon yaşayacağımızı düşünüyoruz”

11 Ağustos’ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig öncesi takımların kalitelerini arttıran transferler yaptığına vurgu yapan Büyükekşi, temsilcilere de şu mesajı verdi:

“Takımlarımız çok önemli transferler yapıyorlar. Daha yüksek kalitede, rekabeti yüksek bir sezon yaşayacağımızı düşünüyoruz. Rekabet çok oluncaa tabii ki stres de daha çok olacak. Sizler de stresli ortamlarda, stresi yumuşatmanız gerekiyor. Kavga etmeyelim, davranışlarımızla herkese örnek olalım.”