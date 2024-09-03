Bursaspor, ligin ikinci haftasında sahasında Tokat Belediye Plevnespor’u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın TFF YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

Bu doğrultuda, 15 Eylül Pazar akşamı saat 19.00'da 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak olan mücadele, futbolseverler tarafından dijital platformda canlı izlenebilecek.

Canlı Yayınlanacak Maçlar

TFF, 3. Lig’deki ikinci hafta maçları arasından YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak 6 karşılaşmayı belirledi. TFF X hesabından yapılan duyuruda, yayınlanacak maçların listesi ise şu şekilde: