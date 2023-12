The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition, gerçekten uzun zamandır dört gözle beklediğim ancak onu kimin çaldığını tanıdığım herkesin tavsiyelerine rağmen asla ulaşamadığım bir görsel roman. İlk PC sürümünü atladım ve bu işe yaradı çünkü hem PS4 Pro hem de PS Vita’da Limited Run Games ve Novectacle’s The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition’dan çok etkilendim. 2019’da, yılın en iyi PS4 oyunlarında ve yılın en iyi avuç içi oyunumuzda yer aldık. O zamandan beri PC’de yeniden oynatmayı denedim ve sadece oyunun eski sanat eserlerini içeren orijinal 4: 3 sürümü hakkında ne hissettiğimi görmek için yaklaşık 10 saat koyduğum için, hemen hemen her şey için yeni sürümün sanatını büyük ölçüde tercih ediyorum. Şimdi The House in Fata Morgana’yı incelemek üzere Nintendo Switch dahil tüm platformlarda deneyimledikten sonra, Novectacle’ın başyapıtını deneyimlemenin en iyi yolu The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition’ın Nintendo Switch olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Nintendo Switch, Steins; Gate Elite, Yumeutsutsu Re: Master ve VA-11 Hall-A, Ace Attorney üçlemesi, AI: The Somnium Files ve daha fazlası. Bahsettiğim oyunların hepsi mükemmel ama The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition, konu hikaye anlatımı, karakterler ve müzik olduğunda kendi başına bir lig.

PS4 ve PS Vita sürümü, orijinal oyunun yeniden düzenlenmiş bir sürümünü, Masumiyet İçin Bir Gereksinim, Reincarnation ve ek kısa öyküler içeriyordu. Bunların tümü, PS4 sürümüne eklenmiş olan geri sarma veya ‘Scene Back’ özelliğine ek olarak en başından itibaren Nintendo Switch’e dahil edildi. Bugün itibariyle, Reincarnation ve yan hikayeler yalnızca PS4, PS Vita ve şimdi Nintendo Switch’te mevcut. Nintendo Switch sürümü, bu sürümlerden herhangi birini zaten oynamış olanlar için içerik açısından PS4 ve PS Vita sürümlerinin üzerinde hiçbir şey içermiyor.

Hikaye söz konusu olduğunda, The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition’da yer alan oyunlar için herhangi bir spoiler vermeyeceğim, ancak gotik korku, aşk hikayeleri, trajediler gibi farklı şeylerin bir karışımını içeriyor. ihanet, taciz ve çok daha fazlası. Fata Morgana’daki Ev, kim olduğunuzu ve neden orada olduğunuzu hatırlamadan eski bir konakta uyanmanızla başlar. Bir hizmetçi size aslında konağın efendisi olduğunuzu ancak hiçbir şey hatırlamadığınızı söyler ve heyecan verici ve unutulmaz hikayenin başladığı yer burasıdır. Fata Morgana’daki Ev sizi farklı zaman dilimlerinde bir yolculuğa çıkarır ve ayrı ayrı bölümler o kadar iyidir ki kendi hikayeleri olabilirler ve her biri için tam bedel öderim.

Ana oyunun kendi sonları vardır ve gerçek sonu elde etmek oldukça kolaydır ve ilk oyuna her zaman bir rehber kullanmadan (her zamanki gibi birden fazla kaydetme ile) yaklaşmanız gerektiği için bir rehber olmadan denemenizi tavsiye ederim. Fata Morgana’daki The House’daki karar verme ve dallanma yollarına ilginç bir katkı, bazı kararların nasıl zamanlandığıdır. The House in Fata Morgana, görsel roman unsurları içeren bir macera oyunu değil, tamamen görsel bir romandır, bu yüzden atlamadan önce bunu aklınızda bulundurun.

Ana oyundaki hikaye içeriği açısından, harika bir şekilde yaşlandı ve bu hikayeler aracılığıyla üçüncü oyunumda bile kıvrımların ne kadar iyi olduğunu hala anlayamıyorum. İyi görsel romanlar hikayeleriyle dikkatinizi çekmeyi başarır, ancak harika olanlar yıllarca aklınızda kalmayı başarır ve daha fazla insanın onları deneyimlemesini istemenizi sağlar. Fata Morgana’daki Ev, sonuna kadar oynadıysanız Danganronpa V3 ile aynı olduğunu düşündüğüm bazı dördüncü duvar kırma anlarını içeriyor. Karakterler zekice yazılmış ve seslendirme olmadan bile (temel oyunda) atmosfer olağanüstü.

Bu koleksiyonun fiyatını tek başına isteyen temel oyun dışında, Masumiyet İçin Bir Requiem, bazıları tarafından bir ön film olarak faturalandırılır, ancak daha çok Fata Morgana’daki The House’u bitirdikten sonra oynamanız gereken bir arkadaştır. Hikaye anlatımı açısından, Masumiyet İçin Bir İste mükemmeldir, ancak orijinal oyunla aynı yüksekliğe sahip değildir ve daha basittir. Yine de Fata Morgana’daki Evi bitirenler için kesinlikle buna değer. Masumiyet, Reenkarnasyon için bir Requiem ve ardından yan hikayeler Fata Morgana’daki The House’u bitirdikten sonra bu sırayla oynanmalıdır.

Bu koleksiyonla ilgili harika bir şey, daha önce Fata Morgana’da The House oynamış olanların başlık ekranından Arka Kapı’daki olay örgüsüyle ilgili üç soruyu yanıtlayıp oyundaki diğer hikayelerin kilidini açabilmesidir. Bu, The House in Fata Morgana’yı PC’de (veya hatta PlayStation’da) oynayanlar ve koleksiyonun geri kalanını Nintendo Switch’te deneyimlemek isteyenler için faydalı olacaktır. Sadece PS Vita’da Fata Morgana’da The House oynayan ve Nintendo Switch’teki diğer oyunları oynamayı bekleyen birkaç kişi tanıyorum.

Görsel olarak, Nintendo Switch’teki Fata Morgana’daki Ev, bir limanda istediğimi platforma teslim etti. Yerleşik ve elde taşınan harika görünüyor. Açıkçası, PS4 Pro sürümü gibi 4K’yı desteklemeyecek, ancak bunun dışında, bu sürümle teknik düzeyde devam etmenin, orijinalden bazı sanatın çok fazla sanatla geniş ekrana geçmek için kırpıldığı aynı birkaç örneği engelleyen hiçbir dezavantajı yok. orijinal düşük çözünürlüklü PC sürümünden farklı olarak yüksek çözünürlüklü ekranlar için yeniden yapılır. Arayüz bile harika görünüyor ve hem Nintendo Switch hem de Nintendo Switch Lite üzerindeki dokunmatik el bilgisayarı ile hiçbir sorun yaşamadım.

Hikaye ve sanat burada açıkça öne çıksa da, oyunlarda genel olarak film müziği ve ses tasarımı üstün. Mellok’n, Gao, Takaki Moriya, Yusuke Tsutsumi ve Razuna Aikawa’nın film müziği şaşırtıcı derecede iyi. Vokal şarkıları, piyano odaklı melodiler, unutulmaz melodiler, ruhani anlar ve daha fazlasının bir kombinasyonuna sahiptir. Tüm zamanların en sevdiğim albümlerinden biri olan Ulver’in Shadows of the Sun’ın unutulmaz kalitesine en yakın video oyunu müziği. Fata Morgana’da The House’u ilk çaldığımda, Limited Run Games’in neden bu sürüm için 6 CD müzikli bir koleksiyoncu sürümü sunduğunu anladım. Film müziğinin tamamı sahip olmaya değer.

Nintendo Switch’teki Fata Morgana’daki The House ile zamanımda fark ettiğim tek tuhaflık, oyunun Nintendo Switch Pro Controller’ımın yuvaya yerleştirilmesi, önyükleme ve çözülme şekli. Bir oyun ararken bir denetleyiciyi senkronize etmek için yaptığınız gibi herhangi bir düğmeye basarak bunu düzeltmek bir saniye sürer, ancak bu kesinlikle küçük bir sorundur, umarım bir yamada çözülür.

Genel olarak, PS4 veya PS Vita’da The House in Fata Morgana’ya sahipseniz ve oynadıysanız, burada kaçırdığınız bir şey yok, ancak Nintendo Switch sürümü benim için bu iki platformun avantajlarını birleştiriyor ve onu bu hikayenin en iyi versiyonu yapıyor . PS4 ve PS Vita’da, bir dijital satın alma size oyunu her iki sistemde de vermesine rağmen çapraz kaydetme yoktu. Nintendo Switch’te, konsolun hibrit yapısı zaten görsel romanlara mükemmel bir şekilde katkıda bulunuyor ve The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition, elde taşınırken dokunmatik ekran desteği ve ayrıca sahip olanlar için buluta kaydetme yedeklemesi ile sistemden iyi bir şekilde yararlanıyor birden fazla Nintendo Switch sistemi. Harika bir hikaye anlatmaktan hoşlanıyorsanız, Fata Morgana’da The House oynamayı kendinize borçlusunuz.