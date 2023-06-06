Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesi genel kurulunda toplantısında Başkan Şükrü Sütcü güven tazeledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” ön görüsü ve direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde ‘Türk Tayyare Cemiyeti’ adıyla kurulan Türk Hava Kurumu 98. Kuruluş yılını kutlarken, Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesi 21 Mayıs 2023 tarihinde 6 yıldır yapamadığını Genel Kurulunu 84 üyesinden 44 üyesinin katılımı ile tamamladı.

Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinin Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Şükrü Sütcü tekrar seçilirken, Başkan Yardımcılığına Metin Atış, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise Erdoğan Akalan, Ömer Alkış ve Bahri Şen, Denetleme Kurulu Başkanlığına Ziya Turan, Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine ise İlyas Soytürk ile Aydın Koçak seçildi.

Seçimden sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu başka Kaymakam Eren Arslan olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik’i ziyaret edilerek maddi veya manevi olarak yardımları talep ettiler.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Sütcü, “Her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Birlikten kuvvet doğar’ atasözünden yola çıkarak bütün muhtarlarımızdan ve İnegöl halkımızdan desteklerini beklerken, deri toplanması hususunda yardımlarını bekler saygılar sunarız” dedi.

Fahrettin Eniş