Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirdikleri büyük çaplı operasyonlarla toplamda 357 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Esendere, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Kapıları'nda düzenlenen operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler yakalandı.

Esendere Gümrük Kapısı: Operasyon kapsamında, 58 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı: Gümrük Muhafaza ekipleri, bu sınır kapısında yaptıkları aramalarda 226 kilogram esrar buldu.

Dilucu Gümrük Kapısı: Burada ise 73 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yakalanan uyuşturucu maddelerin farklı türlerde olduğu ve toplam miktarın 357 kilogramı bulduğu belirtildi. Olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını ve ülke güvenliğini koruma görevini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.