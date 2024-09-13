Bakanlık, yetkili servis olmadıkları halde bu izlenimi yaratmaya çalışan firmaların, tüketicileri mağdur etmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

İki Yılda 18 Milyon TL Para Cezası

Sahte yetkili servislere yönelik denetimler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, son iki yıl içinde sahte servislerle ilgili yaklaşık 18 milyon Türk Lirası idari para cezası kesildi. Suç unsuru barındıran durumlarda ise Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

Yetkili Servis Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüketicilere, yetkili servislerden hizmet alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar da hatırlatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracılığıyla, tüketiciler www.servis.gov.tr adresinden ürünlerin yetkili servis bilgilerine ulaşabiliyor. Ayrıca, internet aramalarında ilk sıralarda çıkan reklamların yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunularak, bu servislerin üretici veya ithalatçı firmanın resmi web sitesinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Tüketiciler şikayetlerini CİMER veya Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki ihbar ve şikayet mekanizmaları aracılığıyla iletebilir. Bakanlık, sahte yetkili servislere karşı mücadelede gerekli tüm yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.