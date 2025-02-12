Boston’daki federal mahkemede görülen davada, hakim iade sürecinin başlatılmasına karar verdi ve bu karar, nihai onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

Mahkeme: "Anne ve oğul Türkiye’ye iade edilecek"

Boston'daki federal mahkemede görülen duruşmada, Hakim Donald Cabell, Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme, Türkiye ile ABD arasında yürürlükte olan Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında sanıkların Türkiye’ye teslim edilmesine hükmetti.

Kararda, Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmemesi yönünde yaptığı başvurunun reddedildiği belirtilerek, "Türkiye'deki yetkili makamların talebi üzerine, Cihantimur’un Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesi uyarınca ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan, ABD ile Türkiye arasındaki antlaşma hükümlerine göre teslim edilmesine ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Eylem Tok ile ilgili mahkeme kararında ise, "Tok'un davanın düşürülmesi talebi ve kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin değiştirilmiş talebi reddedilmiştir. Türkiye'deki yetkili makamların talebi üzerine, Tok'un Türk Ceza Kanunu’nun 283. maddesi uyarınca ‘suçluyu korumak’ ve Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesi uyarınca ‘delilleri yok etmek, gizlemek veya değiştirmek’ suçlarından, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki iade anlaşması hükümlerine göre Türkiye'ye teslim edilmesine ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme ayrıca, ABD Hükümeti'nin yedi gün içinde bir iade tasdiknamesi ve taahhütname sunması gerektiğini belirtti. Bu belgeler, mahkeme katibi tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne iletilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın nihai kararı bekleniyor

Mahkeme kararını açıklamış olsa da, ABD’deki iade süreçlerinde nihai karar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından veriliyor. New York'ta bulunan Avukat Büşra Cundioğlu, Eylem Tok ve oğlunun mahkeme kararına itiraz edip edemeyeceği konusunda yaptığı değerlendirmede, "Karara itiraz etmek için birkaç hukuki yol mevcut olsa da, bunlar detaylı bir şekilde yazılmış bir mahkeme kararına karşı etkili olmayacaktır. Hakim, tüm süreci ve delilleri detaylı olarak incelediğinden, iade işleminin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini öngörüyorum." şeklinde görüşünü paylaştı.

Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, mahkeme kararını göz önünde bulundurarak Türkiye’nin iade talebine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermesi bekleniyor.

Sanıklar ABD gözetiminde kalacak

Mahkeme kararında, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iade işlemleri tamamlanana kadar tutukevlerinden adli güvenlik gücü US Marshals’a teslim edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Türkiye ile ABD arasındaki iade süreci nasıl işleyecek?

Mahkemenin iade yönündeki kararı kesin bir hüküm olmasa da, sanıkların Türkiye’ye gönderilme sürecinin başladığını gösteriyor. Sürecin tamamlanması için ilk olarak ABD Hükümeti, yedi gün içinde mahkemeye bir iade tasdiknamesi ve taahhütname sunacak. Mahkeme, bu belgeleri ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne iletecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, sanıkların Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine dair nihai kararını açıklayacak. Eğer iade onaylanırsa, Cihantimur ve Tok Türkiye’ye gönderilecek ve yargılanacak.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu kayırma" suçundan, oğlu hakkında, "1 kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarırken, kırmızı bülten çıkarılmasını da talep etmişti. Türkiye, mayıs ayında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.