UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasının ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda, Türk takımlarından Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırlayacak.

Galatasaray ise TSİ 23.00’te Hollanda kulübü AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasında 9-24. sırada yer alan takımların son 16’ya kalmak için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları ise 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe - Anderlecht

20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen

20.45 Midtjylland - Real Sociedad

20.45 Union SG - Ajax

23.00 AZ Alkmaar - Galatasaray

23.00 PAOK - FCSB

23.00 Porto - Roma

23.00 Twente - Bodo/Glimt