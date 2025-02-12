UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamasının ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda, Türk takımlarından Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika temsilcisi Anderlecht’i ağırlayacak.
Galatasaray ise TSİ 23.00’te Hollanda kulübü AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasında 9-24. sırada yer alan takımların son 16’ya kalmak için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları ise 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
20.45 Fenerbahçe - Anderlecht
20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen
20.45 Midtjylland - Real Sociedad
20.45 Union SG - Ajax
23.00 AZ Alkmaar - Galatasaray
23.00 PAOK - FCSB
23.00 Porto - Roma
23.00 Twente - Bodo/Glimt