Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık ordusunun yeni neferlerini mezun etti. Fakültenin 49. dönem birincisi Mustafakemalpaşa’dan çıktı.

Prof. Dr. Ahmet Ursavaş danışmanlığında Dr. Merve Hıdır, Dr. Şeyma Kılıçarslan, Dr. Semih Arazici, Dr. Berfin Şimşek, Dr. Sidar Kaçmaz ve Dönem Temsilcisi Dr. Denizhan Talay Tibuk’tan oluşan 49. dönem mezuniyet kurulu ve dekanlık tarafından organize edilen tören, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriya Arı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş, akademisyenler, Tıp Fakültesi idari personeli, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kocakoru Mahallesi’nde yaşayan Mesut ve Zübeyde Bayram’ın kızı Elif Bayram, Tıp Fakültesi’nden birinci olarak mezun olurken hem ailesini hem de Mustafakemalpaşa’yı gururlandırdı. Mezuniyet törenine katılan başarılı öğrencinin ailesi, dönem birincisi Dr. Elif Bayram’ın yaş kütüğüne plaket çaktığı anlarda sevinç gözyaşları döktü.

Sağlıkta şiddet ve cesurca hizmet mesajı

6 yıllık tıp eğitimini başarıyla tamamlayan genç doktor Elif Bayram, sağlıkta şiddete dikkat çekerek, “Uykusuz kalmaktan, yorulmaktan asla gocunmuyoruz. Gocunduğumuz tek şey uğruna savaş verdiklerimiz tarafından zarara uğratılmak. Her şeye rağmen sağlık hizmetlerini vatanımızın dört köşesine cesurca taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Stj. Dr. Derya Çağlayan ve Stj. Umut Demir’in sunuculuğunu üstlendiği tören, kuruculuğunu 49. dönem mezunlarından Dr. Berkan Kara ve Dr. Eralp Hacızade’nin yaptığı Tıbbiyeli Müzisyenler Topluluğu’nun konseri ile başladı. BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun mezun doktorlara seslenerek, “Unutmayın ki mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Sizler, hayat boyu öğrenmeye devam edecek, her gün yeni bilgiler ve deneyimler kazanacaksınız. Mesleğinizdeki başarılarınızla, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin adını gururla taşıyacağınıza ve insanlığa değerli hizmetlerde bulunacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise Tıp Fakültesi öğretim üyelerine ve mezunların ailelerine teşekkür ederek, “Memleket de memleket diye bir derdiniz olsun, o dert zaten insanlığın da derdi olarak sizi hizmete koşacaktır. Bundan sonraki ömrünüzde gerek akademisyen olarak gerek sağlık ordusunun neferleri olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Memlekete ve insanlığa büyük hizmetler vermenizi niyaz ediyorum. Güçlü bir fakültenin mezunları olduğunuz için güçlü bir umuda sahip olduğumu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Dönem birincisi Mustafakemalpaşalı doktor

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Tabip Odası Başkanı Kadir Binbaş ve UTFAM adına Dr. Hasan Budak dereceye giren dönem birincisi Dr. Elif Bayram, dönem ikincisi Dr. Sude Karabulut ve dönem üçüncüsü Dr. Merve Çarıkçı’ya hediyelerini takdim etti. Tıp Fakültesi 49. Dönem Birincisi Dr. Elif Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.

"Sağlık hizmetini vatanımızın dört köşesine cesurca taşıyacağız"

Dr. Elif Bayram ’Önce zarar verme’ diyerek çıktıkları yolculukta stajlarının başında bu sözün ‘önce zarar görmeye dönüştüğünü kaydetti. Bayram, “Giderek değersizleştirildiğimiz ülkemizde tek arzumuz yüce vatanımızın dört köşesine sağlık hizmetini korkmadan cesurca taşıyabilmek. Uykusuz kalmaktan, yorulmaktan, aç kalmaktan saatlerce ameliyat yapıp gün ışığı görememekten asla gocunmuyoruz, gocunduğumuz tek şey uğruna savaş verdiklerimiz tarafından zarara uğratılmak. Umarım 49. dönem olarak hastalarımız tarafından anlaşıldığımız, şiddetin her türlüsünden uzakta güzel bir meslek hayatımız olur. Kalbimin bir parçasını da burada bırakıyorum. 49. dönem olarak buradan ülkemizin en kıymetlileri olarak mezun oluyoruz, ‘iyi ki hekimim iyi ki Uludağlıyım’ dediğimiz çok güzel bir meslek hayatı bizim olsun” dedi.

Tören, mezun öğrencilerin anı belgelerini almaları ve kep fırlatmalarının ardından sona erdi.