Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde tırın dorsesindeki kutunun içinden 2 mülteci çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

75 metre sürüklenen hafriyat kamyonu yeşillik alana devrildi: 1 ölü, 1 yaralı 75 metre sürüklenen hafriyat kamyonu yeşillik alana devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde bir tırın dorsesindeki kutuları boşaltan çalışanlar gelen sesler üzerine endişelendi. Çalışanların yapmış olduğu kontrollerde kutunun içinde insan olduğu anlaşıldı. Kutunun açılmasıyla 2 mülteci dışarıya çıktı. Mültecilerin kaçak yolla İtalya yerine yanlışlıkla Türkiye’ye geldiği öne sürüldü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.