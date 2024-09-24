Kadir Has Üniversitesi öğrenci ve mezunları, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin bu yıl 31’inci kez verdiği Tiyatro Ödülleri’nde; Yılın Genç Ekibi, Yılın Oyun Metni ve TEB Özel Ödülü’nün sahibi oldular.

Tiyatro alanında eleştiri disiplininin geliştirilmesi için faaliyet gösteren ve 74 ülkenin üye olduğu bir platformda çalışmalarını sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen Tiyatro Ödülleri, bu yıl 31’inci kez sahiplerini buldu.

Yılın Genç Ekibi Ödülü Reka Kolektif’in

Kadir Has Üniversitesi çatısı altında kolektif oyun üretim (devising theatre) metodu araştırmaları üzerine bir araya gelen Film ve Drama Yüksek Lisans öğrencileri Ceren Kaçar, Görkem Örskıran, Aslı Ekici ve Rıza Efe Reis tarafından kurulan Reka Kolektif Yılın Genç Ekibi ödülünün sahibi oldu.

Yılın En iyi Oyun Metni ödülü Treplev oyunu ile Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisan Mezunu Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Tiyatro Lisans Mezunu Ümit Erlim’in olurken; TEB Özel Ödülü Kadir Has Üniversitesi’nde lisans ve yüksek Lisans öğrencilerinin de bulunduğu Hangardz Tiyatro Topluluğuna verildi.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil yaptığı açıklamada, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü & Film ve Drama Yüksek Lisans Programı öğrenci ve mezunlarının, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin bu yıl verdiği Tiyatro Ödülleri’nde Yılın Genç Ekibi, Yılın Oyun Metni ve dahil oldukları topluluğun TEB Özel Ödülü’nü kazanmalarından büyük mutluluk duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.