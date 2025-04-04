Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, mart ayında bir önceki aya kıyasla 1,62 puan düşerek 73,48 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise mart ayında 3,00 puanlık azalışla 95,50’ye geriledi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları bir önceki aya göre ortalama %2,43, euro da %6,09 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,46 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,88 oranında artmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir.