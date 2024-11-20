TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 4 Aralık’ta Maroussi Basketball Club ile oynayacağı FIBA Europe Cup karşılaşması ve 8 Aralık’ta Anadolu Efes ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçı biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda şu ana kadar yenilgisi yüzü görmeyen ve Milli maçlar nedeniyle verilen araya 13’te 13 galibiyetle giren TOFAŞ’ın Aralık ayının ilk haftasında sahasında üst üste oynayacağı 2 maçın biletleri satışa sunuldu.

FIBA Europe Cup’ta normal sezon grup maçlarını 6’da 6 ile tamamlayan ve grup lideri olarak tur atlayan Bursa temsilcisi, 2. Tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’ı ağırlayacak.

Mavi Yeşilliler, ara sonrası evindeki ilk Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında ise 8 Aralık Pazar günü saat 20.00’de Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı evindeki bu önemli mücadelelerde basketbol severlerin desteğini beklerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu 2 maçın biletleri satışa çıktı.