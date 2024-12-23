Satış, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Listede, Bursa'da satışa sunulan 8 konut yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu gayrimenkulleri yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade ya da yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile satacak.

Açık artırmalar, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10:30’da Ankara İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca, teklif vermek isteyenler internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de katılabilecek.

Detaylı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" adreslerinden ya da "0212 608 15 00" numarasından ulaşılabilir.