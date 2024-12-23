Yarışma, 4-6 yaş arasındaki çocukları hedef alırken, toplamda 480 çocuk katılım sağladı. Her bir çocuk, kendi hayalindeki evi çizdiği resimleriyle yarışmaya katıldı. Resimler, yaratıcılık, hayal gücü, renk kullanımı, kompozisyon, konuya uygunluk, estetik değerler ve veli desteği almamaya gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. PDR ve çocuk gelişim uzmanı, okul öncesi eğitim öğretmeni, resim öğretmeni, görsel sanatlar uzmanı ve mimarların oluşturduğu jüri tarafından dereceye giren ilk 10 resim birinci olarak belirlendi. Seçilen 10 eser Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği tarafından 3 boyutlu olarak modellenecek. Miniklerin hayalleri, bu çalışma sayesinde somut bir esere dönüşecek.

Yarışmaya katılım gösteren tüm öğrencilerin çizimleri 28, 29 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde Fidan Yazıcıoğlu kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Aynı zamanda 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren çocuklara Sivas Belediyesi tarafından bisiklet hediye edilecek.

Birinciliği paylaşan on resim sahibi ise şöyle;

• 30 nolu çizim

Elif Duru Hardal - İsmail Işık Anaokulu (6 yaş)

• 80 nolu çizim

Gökçen Umay Erol- Melek Reşit Hanım Anaokulu (4 yaş)

• 153 nolu çizim

Ayşe Deniz Apaki -Vali Reşit Paşa İlkokulu (5 yaş)

• 190 nolu çizim

Asya Mina - Öztürk Tuzlugöl Anaokulu (5 Yaş)

• 207 nolu çizim

Zeynep Ravza Aktaş - İnönü İlkokulu (6 yaş)

• 225 nolu çizim

Birce Maral Bulut - Fatih İlkokulu (5yaş)

• 247 nolu çizim

Fatma Temiz - Vali Reşit Paşa Anaokulu (6 yaş)

• 326 nolu çizim

Denizalp Işık - Melike Turan Melek Anaokulu (6 yaş)

• 366 nolu çizim

Deniz Meva Durak

• 467 nolu çizim

Bilge Zümra Zerk - Bahçeşehir Koleji Anaokulu (5 yaş)