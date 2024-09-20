Açıklamasında, vatandaşların yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 oranında indirim imkanı sağlanacağını belirtti. Ayrıca, borcunun en az %25'ini kapatmak isteyenlerin de aynı oranda indirim alabileceklerini duyurdu.

Başvuru tarihleri ise 23 Eylül - 18 Ekim arasında olup, 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konut sahipleri bu fırsattan yararlanabilecek. Geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlamış olan ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar indirim imkanından faydalanabilecekler.