TFF Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu. Ramazan Bayramı’nın 1. gününe maç planlaması yapılmadı.
1. Lig’de 31. haftanın programı şöyle:
28 Mart Cuma
16.00 Boluspor - Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor FK - Manisa FK
20.30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor
20.30 Iğdır FK - Ümraniyespor
29 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük
13.30 Ankara Keçiörengücü - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Pendikspor - Çorum FK
16.00 Adanaspor - İstanbulspor
31 Mart Pazartesi
17.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
20.00 Kocaelispor - Sakaryaspor
Kaynak: İHA