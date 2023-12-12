Kuveyt Türk'ün Troy Kart sahiplerine sunduğu kampanyanın detayları haberimizde…

Yıl içinde sunduğu kampanyalarla aylık bütçeyi destekleyen Kuveyt Türk yılın son büyük kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında banka müşterisi olup Sağlam Kart Troy kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerine özel altın puan hediye kampanyasını resmen başlattı.

Kampanya dönemi boyunca belirli harcama tutarını aşan her Kuveyt Türk'lü toplamda 500 TL'ye kadar altın puan kazanacak. Kuveyt Türk resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyanın detaylarına da yer verildi.

500 TL Altın Puan Nasıl Kazanılır?

Kuveyt Türk banka şubesine gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden 31 Aralık tarihine kadar hesap açılışı gerçekleştiren her müşteri kazançlı çıkıyor. Sağlam Kart Troy kredi kartı sahipleri yıl sonuna kadar QR kod sistemini kullanarak tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri harcamaya 50 TL kazanıyor.

Harcama devam ettikçe katlanarak toplamda 250 TL altın puan kazandırıyor. Aynı hesap sahipleri tek seferde yapacakları her 250 TL ve üzeri e-ticaret harcamasına ise 125 TL harcama devam ettikçe toplamda 250 TL altın puan kazanıyor.

Sağlam Kart Troy Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-ticaret alışverişi ile QR kod ile yapılacak alışverişlerden toplamda 500 TL'ye kadar altın puan kazandıran kampanya devam ediyor. Kart başvurusu sırasında herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Kuveyt Türk mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapılabiliyor.

Kampanya kapsamında Sağlam Kart Troy kredi kartı ile yapılacak harcamalar dikkate alınacaktır. Kampanya müşteri bazlı olup otomatik katılımlı olarak gerçekleşir. Farklı kampanyalarla birlikte kullanılamaz.