Enpara Şirketim hesabı tavsiye ile 10.000 TL nasıl kazanılır? İşte detaylar…

Yıl içinde sunduğu kampanyalı tekliflerle alışveriş sürecini avantajlı hale getiren Enpara Şirketim hesabı kullanıcısı kârlı çıkıyor. 31 Aralık tarihine kadar farklı İşletmeleri bankaya tavsiye edenler her tavsiye başına 200 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar ödül kazanıyor.

Enpara Şirketim hesap açılışını gerçekleştirenler tanıdıkları işletmeye başvuru linkini göndererek 10.000 TL'ye kadar ödül kazanıyor. Üstelik Enpara.com Şirketim hesabı kullanıcıları için EFT/FAST ve Havale ücreti ile POS ve kredi kartı aidat ödemesi talep edilmiyor.

Kampanyaya Nasıl Başvurulur?

Bireysel kullanıcılara sunduğu fırsatlar kadar kurumsal abonelere de benzersiz teklifler sunan Enpara “Tavsiye Et Kazan” kampanyası 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Cep Şube üzerinden “Bizi Tavsiye Edin” adımını kullanarak “Tanıdığım İşletmelere” seçeneğini aktif etmesi gerekiyor.

Ödüller Hesaba Ne Zaman Yatar?

Açılan sayfa içerisinde yer alan başvuru linkini “Paylaş” butonunu kullanarak sms ile whatsApp üzerinden veya e-posta yolu ile tanınan işletmeye gönderilmesi yeterli oluyor. Kampanya dönemi boyunca kazanılan ödül tutarı bir sonraki ayın 7. gününde hesaba otomatik olarak aktarılıyor.