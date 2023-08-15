ABD eski Başkanı yeni Başkan adayı Trump adına Türk medya danışmanı Melih Göğebakan, özel açıklamalarda bulundu.ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Georgia eyaletindeki Fulton County mahkemesinin internet sitesinde kısa bir süre Trump'a yöneltilen çeşitli suçlamaların ayrıntılarını içeren bir belge yayınlandıktan sonra herhangi bir açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.

İki sayfalık belgede "Georgia Rico (Racketeer Influenced And Corrupt Organizations) Yasasının İhlali", "Kamu Görevlisi Tarafından Yemin İhlaline Teşvik", "Yanlış Beyan ve Yazılar İçin Komplo" ve "Birinci Derecede Sahtecilik İçin Komplo" gibi suçlamalar yer alıyor.

Fulton County büyük jürisi Pazartesi günü tanıkları dinlemeye başladı. Saat 12'den kısa bir süre sonra Reuters, iddianamenin listelenen suçlamalar altında geldiğini bildirdi.

Bu jüri nihayetinde bir iddianame hazırlanıp hazırlanmayacağına ve hangi suçlamalarla hazırlanacağına karar verecek. Yukarıda belirtilenler bu hafta mahkemeye sunulacak gibi görünüyor.

Bölge savcılığından bir sözcü "Reuters'in bu suçlamaların yapıldığına dair haberi doğru değil" dedi. "Bunun ötesinde yorum yapamayız."

Belge 14 Ağustos tarihini taşıyor ve Trump'ın adını vererek davanın "açık" olduğunu belirtiyor, ancak artık mahkemenin web sitesinde mevcut değil. Reuters haberin neden kaldırıldığını hemen tespit edemedi.

Willis, Donald Trump ve müttefiklerinin eyaletin 2020 seçim sonuçlarını yasadışı bir şekilde bozmaya çalışıp çalışmadığını araştırıyor ve bu hafta büyük jüriden bir iddianame talep etmesi bekleniyor.

Eski Demokrat Eyalet Senatörü Jen Jordan, yaklaşık 40 dakika sorgulandıktan sonra Pazartesi sabahı geç saatlerde Fulton County adliyesinden ayrıldı. Eski Demokrat Eyalet Temsilcisi Bee Nguyen de ifade verdiğini doğruladı. Haber kaynakları, eyalet sekreterliğinin üst düzey yetkililerinden Gabriel Sterling'in Pazartesi günü erken saatlerde adliyeye gelirken görüldüğünü bildirdi.

Nguyen yaptığı açıklamada, "Hiçbir birey yasaların üstünde değildir ve gerçeği arayan ve demokrasimizi koruyan her türlü yasal işlemle tam işbirliği yapmaya devam edeceğim" dedi.

Nguyen ve Jordan, Aralık 2020'de eski New York belediye başkanı ve Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ve diğerlerinin Georgia'da yaygın seçim hilesi iddialarında bulundukları yasama oturumlarına katıldılar. Trump'ın avukatı John Eastman da bu oturumlardan en az birinde yer almış ve seçimin Georgia yasalarına uygun olarak yapılmadığını ve milletvekillerinin yeni bir seçmen listesi ataması gerektiğini söylemişti.

Her ikisi de Cumhuriyetçi olan Sterling ve patronu Georgia Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger, Georgia'daki seçimlerde sonucu belirleyecek yaygın sorunlar olduğu iddialarına karşı çıktılar.

Trump'ın 2 Ocak 2021'de Raffensperger'i arayarak eyaletin en üst düzey seçim yetkilisinin Trump'ın seçimlerde eksik kalan oylarını "bulmasına" yardımcı olabileceğini söylediği biliniyor. Willis, bu telefon görüşmesine dayanarak yaklaşık bir ay sonra soruşturmasını başlattı.

Trump Georgia'da suçlanırsa, bu beş aydan kısa bir süre içinde dördüncü iddianamesi ve Joe Biden'ın 2020 zaferine meydan okuma çabalarından kaynaklanan ikinci iddianame olacak.

Atlanta şehir merkezindeki adliye binası çevresindeki bariyerler ve sokakların kapatılmasının yanı sıra Willis tarafından yapılan açıklamalar, büyük jüriye sunumun devam ettiğini gösteriyordu.