Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'ndeki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre yüze 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

EN YOĞUN ARTIŞ SAĞLIKTA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 48,02 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Hatırlanacağı gibi, TÜİK'ten bağımsız olarak enflasyon verilerini hesaplayan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG), Nisan'da aylık enflasyon yüzde 4,86, yıllık enflasyon yüzde 105,19 olarak açıklamıştı.