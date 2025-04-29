Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 2025 yılı Mart ayında 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı önceki aya kıyasla 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bine geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak hesaplandı.

İstihdam edilen kişi sayısı ise Mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişilik artışla 32 milyon 597 bine ulaştı. Bu artışla birlikte istihdam oranı 0,6 puan yükselerek yüzde 49,2 seviyesine çıktı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9 olurken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak belirlendi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda ise yüzde 22,6 olarak tahmin edildi.

Arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 28,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,1 olarak tahmin edildi.