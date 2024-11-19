Dalgalı bir hareket gösteren Faaliyet Endeksi yılın ilk 10 ayında yalnızca 4 defa eşik değerin üzerine çıktı. Ekim ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalarak Beton Endeksi’ni aşağı çekti.ANKARA (İGFA) - Her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Ekim Ayı Raporu açıklandı.

Geride bırakılan Ekim ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalma gösterdi.

En fazla daralma Faaliyet ve Güven Endekslerinde gerçekleşirken, Beklenti Endeksi’ndeki gerileme görece daha düşük oldu.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, yılın ilk 10 ayında Faaliyet Endeksi yalnızca 4 defa eşik değerin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Faaliyet Endeksi’ndeki artış Beton Endeksi’ni yükseltse de bu hareket, endeksi eşik değerin üzerine çıkaracak boyutta değildir. Ekim ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalarak Beton Endeksi’ni aşağı çekmiştir” dedi.

Ekim ayında konut satışları son 2 yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaştığına vurgu yapan Işık, "Özellikle ipotekli satışlarda önemli bir artış görülse de kredi ile satılan konutların toplam satışlar içindeki payı hâlen düşüktür. Ekim ayındaki konut satışlarının üçte ikisi gibi önemli kısmı ikinci el konutlar üzerinden gerçekleşmiştir. Eylül ayında başlayan ve ekimde artarak devam eden konut satışlarındaki hareketliliğin temel nedeninin görece düşük kalan konut fiyatları olduğu görülmektedir. Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül verilerine göre konut fiyatları ülke genelinde yüzde 27,4 artış göstermiş ancak reel olarak yüzde14,7 oranında gerilemiştir. Bu, 2020 yılı haziran ayından bu yana konut fiyatlarında görülen en düşük artış hızı olmuştur. 2025 yılında beklenen faiz indirimi sonrasında konut talebinin artacağını ve konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini düşünen tüketiciler, talebini öne çekerek harekete geçmiş görünmektedir.” diye konuştu.