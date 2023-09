Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği ile Vito Coffee Co. tarafından düzenlenen etkinlikte ikram edilen ürünlerden elde edilen gelir, sokak hayvanlarını kurtarma ve tedavi etmek amacıyla kullanılacak.

Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği ile Vito Coffee Co. tarafından dün sokak hayvanlarına dikkat çekmek ve onların yaşam haklarını vurgulamak amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe katılanlar, evcil dostlarıyla birlikte geldiler ve bu özel günde sokakta baktıkları canlarını yanlarında taşıdılar.

Etkinlik boyunca, Vito Coffee Co.'nun lezzetli ürünlerinden her biri, Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği'ne bağışlandı. Bu bağışlar, derneğin sokak hayvanlarını kurtarma ve tedavi etme çabalarına destek sağlamak amacıyla kullanılacak.

Etkinlik sırasında, tüm masalarda, dernek tarafından kurtarılan ve tedavi edilen sokak hayvanlarının dokunaklı hikayeleri paylaşıldı. Bu hikayeler, katılımcıların sokak hayvanlarının yaşam mücadelesini daha yakından anlamalarına yardımcı oldu.

Vito Coffee Co.'nun sahibi Çağıl Duman, işyerinin kapılarını sokak hayvanlarına açarak, onların da yaşam hakları olduğunu vurgulamak istedi. Bu etkinlik, sokak hayvanlarına olan duyarlılığı artırmak ve toplumun daha fazla farkındalık oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmiş önemli bir adımdır.

Vito Coffee Co. ve Doğal Yaşam Hayvanları Koruma Derneği, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Sokak hayvanlarına destek vermek için bir fincan kahve içmek artık daha anlamlı hale geldi.