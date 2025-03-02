Yüksek enflasyonla mücadele amacıyla Türkiye’de ‘parasal sıkılaşma’ süreci başlatıldı ve bu doğrultuda kredi kartı kullanıcılarının nakit avans işlemleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirildi.

2024 yılının başlarında, bankalar resmi bir tebliğ olmamasına rağmen, BDDK'nın yönergelerine uyarak kredi kartlarının nakit avans limitini kart limitinin yüzde 25’iyle sınırladı. Sözcü'nün haberine göre, önceki dönemlerde uygulanan 12 aylık vade sınırı ise tüm bankalar için 3 aya indirildi.

Faiz indirimleri kredi kartında normalleşmeyi getiriyor

Aralık ayı itibarıyla 8 ayın ardından politika faizinde 250 baz puanlık indirime giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında da söz konusu kararı tekrarlayarak bankaların kredi faizlerinde aşağı yönlü güncellemelere gitmesine zemin hazırladı.

TCMB'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı tebliğ nedeniyle faiz indirimleri, halihazırda sabit tutulan kredi kartı faizlerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Buna karşın son haftalarda düşüşe geçen tüketici kredisi faizleri, kredi kartı işlemlerinde normalleşmeye gidilmesine zemin hazırlamakta.

Eski sistem geri geliyor

Tüm bankalar şu anda müşterilerin toplam kredi kartı limitlerinin yüzde 25'ini nakit avans işlemlerinde kullanmasına izin verirken, bu işlemler için en yüksek vade ise 3 ay ile sınırlı tutulmakta. Normalleşme adımları kapsamında nakit avans limitinin ilk aşamada yüzde 50 seviyesine çekilmesi ve vade sayısının 6 aya çıkarılması planlanıyor.