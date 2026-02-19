Türk milletinin köklü tarihini, kahramanlık mirasını ve kültürel zenginliğini yansıtan destanlarımızın ele alındığı panel, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla tamamlandı.

Panel, Okul Müdürü Yaşar Karaoğlan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Müdür Karaoğlan; Türk destanlarının yalnızca geçmişi anlatan metinlerin yanı sıra; milletimizin karakterini, inancını ve bağımsızlık ruhunu yansıtan güçlü hafıza kaynakları olduğuna vurgu yapıldı.

Programda öğrenciler, hazırladıkları sunumlarla Türk destanlarının tarihî, edebî ve kültürel yönlerini etkileyici bir anlatımla ortaya koydu. Karşılıklı gerçekleştirilen panel sunumları, salonda bulunan katılımcılar tarafından ilgi ve takdirle takip edildi.

Gençlerin araştırma, yorumlama ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedefleyen panel; aynı zamanda millî ve manevi değerlerimizin yeni nesillere aktarılmasına önemli katkı sundu.

Programın sonunda danışman öğretmenlere, öğrencilere ve jüri üyelerine teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından panel sona erdi.

Programa; Karesi İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, Kepsut Kaymakamı Adem Taşpınar, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras ve Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü katıldı.