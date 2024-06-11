Konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Şükrü Sütcü, “Vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu önder Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” ön görüsü ve direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde ‘’ Türk Tayyare Cemiyeti “adıyla kurulan Türk Hava Kurumu kurulduğu günden bugüne kadar vatandaşlarımızın desteğiyle ayakta kalarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu desteklerin önemli kaynaklarından olan Kurban derilerinin bağışı, Fitre zekât bağışı ve maddi destek olarak geliştiğinden her yıl Kurban Bayramlarında kurban derilerinin toplanması için hummalı bir çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu yıl Küçükbaş Kurban derilerinin satışı yapılamadığından Koyun ve Keçi derileri toplanamayacaktır. Giderlerimizi en az seviyede tutabilmek için bir araç kiralanarak Merkez Mahallelerden arayanların adreslerine gidilerek Sığır derileri makbuz karşılığında teslim alınacaktır. Maddi yönden fazla zararı önleyebilmek için bir araç kiralanacak bir araçta kurumun önünde bırakılarak gelen Sığır derileri belli bir sayıya geldiğinde satış yapılan şirkete teslim edilecektir. Kırsal Mahallelerimize araç göndermek mümkün olmadığından Türk Hava Kurumunun Cuma Mah. Semihzade Sokak No:2 İnegöl adresine getirilmesi durumunda makbuz karşılığı alınacağı gibi belli bir miktar araç kirası da karşılanacaktır. Birlikten Kuvvet doğar atasözünden yola çıkarak bütün vatandaşlarımızdan ve Muhtarlarımızdan Büyükbaş Kurban derisi bağışı için yardım ve desteklerini talep ederken saygılar sunarım” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ