Türk işaret dili eğitimi veren eğitimciler için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü’ne 150 ülkeden 4,5 Milyondan fazla erişim sağlandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2017'de https://tidsozluk.aile.gov.tr/ internet adresinden kullanıcıların hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye'nin 26 ilinden ve 113 Türk İşaret Dili anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili derlemine dayanıyor.

Video tabanlı olarak çevrim içi ortamda tasarlanan sözlük içerikleri, Türk İşaret Dili ve Türkçe olarak sunuluyor. Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, Türk işaret dilini öğrenmek isteyenler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacılar yer alıyor.

2015 yılında yürütülen Türk İşaret Dili Araştırma Projesi kapsamında toplanan veriler çerçevesinde en fazla kullanım sıklığına sahip olan 2.000 sözcükten oluşan sözlükte işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı tür ve türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan toplam 11.428 video yer alıyor.

Videolardaki tüm sözcüklerin transkripsiyonun ve Türkçe çevirisinin işitme engellilerin Türkçe öğrenimine, işitenlerin ise Türk İşaret Dili öğrenimine katkı sağlaması hedefleniyor. İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017 yılından bu yana 150 ülkeden 4,5 milyondan fazla erişim sağlandı.

Kullanıcı, öğrenmek istediği işareti, Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleri ile bulabiliyor. Videoları farklı hızda oynatma seçeneğiyle Türk İşaret Dili öğrencilerine kolaylık sağlaması hedefleniyor. Örnek videolar yardımıyla ise kullanıcı ilgili sözcüğün cümle içindeki kullanımı hakkında bilgi ediniyor.