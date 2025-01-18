Çin ve Nepal sınırında bulunan dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı, Türk yönetmen Muhammed Kösen tarafından görüntülendi. Yeni bir fotoğraf makinesinin tanıtımı için Nepal'e giden Kösen, uçakla Everest ve çevresindeki Himayalar'ı havadan kaydetti. Çekilen görüntülerde karlarla kaplı dağların bulutların üzerinde durduğu görülüyor.

Everest Dağı manzaralarını görüntülemek için Pokhara kentinin Annapurna dağ köylerine giden Kösen, burada renkli yaşamı kaydetti. Bu görüntüleri, özel bir fotoğraf makinesi reklamı için çektiğini belirten Kösen, “Deniz seviyesinden 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nı görüntülemeyi hayal ettim. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bu doğa harikasını özel bir uçak turu ile görüntüledim. Bu benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Uçakla görüntü çekmenin bazı teknik zorlukları olsa da harika bir deneyimdi” dedi. Çektiği görüntüleri bir klip haline getirip izleyicilerle paylaşan Kösen, ayrıca Nepal’in renkli yaşamını ve Everest Dağları’nı konu alan bir kısa film projesi üzerinde çalıştığını belirtti.