Turkcell, mobil uygulamasını yeniledi. Yenilenen Turkcell uygulaması sayesinde kullanıcılar artık Turkcell, Superonline, Pasaj ve TV+’ın yanı sıra Turkcell ekosistemindeki birçok markayı ve servisi tek tıkla, ayrı ayrı uygulamalar indirmeden keşfedebilecek ve abone olabilecek.

Turkcell, 25 milyonu aşkın aktif kullanıcısı ve aylık 200 milyon trafiği bulunan mobil uygulamasını yeniledi. Yenilenen mobil uygulama ile ilgili olarak görüşlerini aktaran Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, şunları söyledi: "Turkcell olarak, teknolojinin gücünü en üst düzeyde kullanarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Yenilenen uygulamamızla, kullanıcılarımız her türlü işlemi hızla ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Mobil iletişimden dijital servislere kadar tüm uygulama, hizmet ve çözümlerimizi tek bir platformda sunarak müşterilerimize en kolay, hızlı ve çözüm odaklı dijital deneyimi yaşatıyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda, yenilikçi uygulamalarımızla ön saflarda yer almaya devam ediyoruz.”

Turkcell, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla uygulamasını Turkcell ekosisteminin giriş kapısına dönüştürdü. Bu yenilikçi platform, mobil iletişimden ev internetine, online alışverişten dijital içerik servislerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılıyor.

Turkcell, aynı zamanda kullanıcılarının tüm işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri için uygulamasını sadeleştirdi. Kullanıcılar Turkcell, Superonline, Pasaj ve TV+’ın yanı sıra Turkcell ekosistemindeki birçok markayı ve servisi tek tıkla, uygulama indirmeden keşfedebiliyor ve abone olabiliyor. Faturalı müşteriler, paket değişiklikleri ve kontrat yenilemelerini yalnızca iki adımda tamamlayabiliyor. Faturasız müşteriler ise son yüklemelerini tek tıkla tekrar edebiliyor ve ödeme tiplerini veya paketlerini hızlıca değiştirebiliyor. Dileyen kullanıcılar, farklı bir hat için işlem yapabiliyor ya da başka bir Turkcell müşterisinden ödeme talep edebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; Turkcell, kullanıcılarına sunduğu dijital ayrıcalıkları da genişletti. Artık faturasız müşterilere özel Gold Üyelik sadakat programı ile uygulamada yer alan görevleri tamamlayan kullanıcılar, hediye GB ve TV+ üyeliği gibi cazip ödüller kazanabiliyor. Ayrıca, ‘Salla Kazan’ ve ‘Ödül Avcıları’ özellikleriyle her hafta çeşitli hediyeler sunuluyor. Kullanıcılar, görevleri tamamlayarak puan kazanıyor ve bu puanları anında GB hediyelerine dönüştürebiliyor. Uygulama, Superonline aboneliğini de kolaylaştırıyor. Superonline müşterileri, uygulama üzerinden taleplerini ve şikayetlerini birkaç adımda iletebiliyor, takibini gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda ev interneti ve IPTV hizmetlerinde karşılaştıkları teknik sorunları, ‘Self Care’ özelliği sayesinde kendi başlarına çözme imkânı buluyorlar.