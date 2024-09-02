Açıklanan verilere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

GSYH'yi oluşturan sektörlerin performansına bakıldığında, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat sektörü yüzde 6,5, tarım sektörü ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim sektörü ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, genel hizmetler sektörü yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,6 oranında artış kaydetti. Ancak sanayi sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında küçüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH verilerine göre ise, ikinci çeyrekte GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.

Üretim yöntemiyle hesaplanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, cari fiyatlarla 2024 yılının ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,6 artışla 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL'ye ulaştı. GSYH'nin cari fiyatlarla ABD doları bazında değeri ise 308 milyar 158 milyon olarak belirlendi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamalarına bakıldığında, yılın ikinci çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında artış yaşandı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 0,7 artış gösterirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,5 oranında artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 oranında sınırlı bir artış gösterirken, ithalat ise yüzde 5,7 oranında azaldı.

İşgücü ödemeleri ise bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 oranında artış gösterdi. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 47,7 oranında arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 40,8'e yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6'dan yüzde 37,4'e geriledi.