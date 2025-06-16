Görüşmelerde, Türkiye’nin geliştirdiği yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın Pakistan’a ihracatı ile yeni bir helikopterin ortak tasarımı ve üretimi ön plana çıktı.

2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanan ve 2030’da seri üretime geçmesi öngörülen KAAN savaş uçağına, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkeler yoğun ilgi gösteriyor. KAAN, "Gök Vatan’ın yıldızı" olarak tanımlanıyor.

Toplantıya Türkiye adına TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu başkanlık etti. Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşları ASELSAN, HAVELSAN, MILSOFT, SDT ve CRYPTTECH gibi firmalar da toplantıda hazır bulundu. Pakistan ise 23 firma ile temsil edildi.

Görüşmelerde iki konu dikkat çekti: Türkiye'nin geliştirdiği KAAN savaş uçağının Pakistan’a ihracatı ve detayları henüz açıklanmayan, iki ülkenin birlikte tasarlayıp üreteceği yeni bir helikopter projesi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi diyaloğu, 2019 yılından bu yana dönüşümlü olarak düzenlenen toplantılarla devam ediyor. Her iki ülke, teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve ihracat alanlarında stratejik iş birliğini kararlılıkla sürdürüyor.