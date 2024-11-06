Türkiye Cumhuriyeti Milli savunma Bakanlığı x sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (CAO) Toplantısı'nın yeni turu 6 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir.

YEDİ ULUSAL ÖZGÜRLÜK

Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.