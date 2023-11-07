Son zamanlarda, Türkiye dahil pek çok ülkede, güneş yüzeyinde meydana gelen patlama sonucu Kuzey ışıkları gözlemlendi. Bu olayın ardından merak edilen bir soru ortaya çıktı: "Kuzey ışıkları depremi tetikliyor mu?" Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, bu iddialara yanıt verdi.

Kuzey ışıkları, genellikle Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde daha sık görülen doğal bir olaydır. Ancak 5 Kasım'da güneş yüzeyinde meydana gelen bir patlama nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin bazı şehirlerinde de gözlemlendi. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, kuzey ışıklarının güneşte meydana gelen patlamalar sonucu oluşan yüksek enerji parçacıklarının dünyaya ulaşmasıyla gerçekleştiğini açıkladı. Yılmaz, "Bu parçacıklar, dünyanın manyetik alanıyla etkileşime giriyor. Manyetik alan içine girdiklerinde atmosferimizdeki azot veya oksijen molekülleriyle etkileşime geçiyor ve böylece ışıma meydana geliyor." dedi.

Kuzey ışıklarının zaman zaman daha düşük enlemlere inebileceğini belirten Yılmaz, güneşin aktif bir yıldız olduğunu hatırlattı. Güneşin 11 yıllık bir aktivite çevrimi olduğunu ve bu aktivitenin zirveye ulaştığı dönemlerde güneş patlamalarının daha sık meydana geldiğini açıkladı. Güneş, bu dönemlerde daha fazla madde fırlatmaya başlar, bu fırlatılan madde dünyaya ulaştığında ise dünya manyetik alanıyla etkileşime girer. Dünya manyetik alanı, aslında bir tür kalkan görevi görerek Dünya'yı bu yüksek enerjili parçacıklardan korur.

Sonuç olarak, Kuzey ışıkları güneş patlamalarının bir doğal sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak bu olayın depremleri tetiklediği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Güneşin aktivite çevrimleri devam ederken, Kuzey ışıklarını gözlemleme olasılığının artabileceği de belirtildi.